Беглов призвал развивать порты Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что развитие портов Северной столицы – задача федерального значения.

Александр Беглов на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития отметил, что в Северной столице необходимо развивать не только автомобильные и железные дороги, но и семь портов. Он назвал это задачей федерального значения, сообщает ФАН.

Губернатор также отметил, что Петербург и Ленинградская область – единый экономический комплекс, поэтому нужно налаживать их общую транспортную систему.

Ранее сообщалось, что Беглов распорядился убрать несанкционированные мусорные свалки и привлечь владельцев территорий к ответственности.