Беглов потребовал убрать все несанкционированные свалки Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился убрать несанкционированные мусорные свалки и привлечь владельцев территорий к ответственности.

Глава города потребовал убрать свалки в ходе рабочего совещания с членами городского правительства, сообщается на сайте администрации Петербурга. По словам Беглова, на его страницу «ВКонтакте» поступает большое количество жалоб на стихийные мусорные кучи.

На текущий момент, по данным общественных организаций, в Петербурге насчитывается 36 несанкционированных свалок практически во всех районах города. Главным образом, это строительный и бытовой мусор, старые покрышки, а также отходы, образовавшиеся после демонтажа зданий и сооружений. «Я уверен, что это далеко не полный перечень», – отметил глава города.

Беглов поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко в течение недели провести ревизию всех стихийных свалок и ликвидировать их, а также определить ответственных и собственников территорий, которые будут привлекаться к административной ответственности. «Неважно бюджетный или частный собственник – все должны быстро и качественно убирать. Нельзя экономить на вывозе мусора», – сказал глава города.

Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что по прошествии недели он лично проинспектирует на наличие несанкционированных свалок те места общего пользования, на которые поступают жалобы.