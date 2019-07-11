Политолог: Украинцы уважают Сталина из чувства противоречия

«Неудивительно, что треть украинцев оценивает Сталина как «мудрого руководителя». Это может быть ответной реакцией на государственную пропаганду», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин. Так он прокомментировал итоги опроса, согласно которым этот советский вождь остается одной из самых популярных фигур на Украине, особенно в восточной ее части.

«Обычно население делится на условные категории – одни восприимчивы к пропаганде, другие, наоборот, сохраняют свои взгляды и позиции. Причем, сохраняют несмотря на пропаганду, а иногда, и в пику пропаганде», – сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Здесь могут быть элементы протеста».

По мнению собеседника, треть опрошенных украинцев назвали Сталина «мудрым руководителем» не только, а может даже и не столько потому, что так считают в глубине души, а скорее потому, что слышат вокруг себя слишком много официальной пропаганды, навязчиво утверждающей, что он был злодеем и так далее. «И вот многие из чувства противоречия высказывают диаметрально противоположное мнение. Что касается тех немногих 16% процентов, которые оценили Сталина как «положительную фигуру», то это свидетельство того, что люди разделяют в своем сознании «мудрость» и «доброту» на две разные категории, – констатировал Владимир Жарихин. – Человек может быть злодеем, но мудрым злодеем. И люди это видят и понимают».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, мудрым руководителем назвал Иосифа Сталина каждый третий (31%) житель Украины. Таковы итоги опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Каждый четвертый считает Сталина «великим вождем», каждый пятый согласился, что украинскому народу нужен руководитель такого типа, который может «прийти и навести порядок».

В то же время положительно фигуру Сталина оценили лишь 16% респондентов. 25% к нему безразличны, 40% относятся с «неприязнью, страхом или ненавистью». 72% согласились с тем, что он был «жестоким, бесчеловечным тираном».