В руководстве нацгвардии Украины нашли офицера с гражданством России

СБУ сообщила о разоблачении подполковника главка нацгвардии Украины, имеющего российское гражданство, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году человек, поддерживая идеологию так называемого русского мира, выехал к временно аннексированному украинскому полуострову «в поисках лучшей доли». Он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, встал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

В 2016 году подполковник устроился на службу в главное управление нацгвардии, он получил допуск к гостайне и попросил командование отправить его в зону конфликта в Донбассе, уточнило украинское ведомство.

«Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флеш-носителях большой объем секретной информации о выполнении боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Подполковника отстранили от должности, все носители информации были изъяты, отметили в СБУ. Материалы дела переданы в органы досудебного расследования.