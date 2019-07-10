На счетах экс-министра Абызова арестованы около 8,7 млрд рублей

Басманный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Сумма арестованных средств по текущему курсу составляет около 8,7 млрд рублей.

По словам Царевой, «Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме 121,7 млн евро, находящиеся на счетах в банке», передает ТАСС.

Царева отметила, что постановление суда пока не обжаловано.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей. По данным следствия, Абызов пытался снять деньги до их ареста.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.

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