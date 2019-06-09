Соловьева поразило поведение российского моряка при сближении с крейсером США

Журналист Владимир Соловьев оценил реакцию «загорающего» российского моряка с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с крейсером ВМС США.

«Вот это выдержка!» – заявил он в Instagram.

По словам Соловьева, в «опасной ситуации на вертолетной площадке безмятежно загорает один из членов команды».