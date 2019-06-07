Австрийская OMV закупит у Газпрома свыше 1 млрд кубов СПГ

Газпром и австрийская компания OMV подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа (СПГ), по которому австрийская сторона закупит свыше 1 млрд кубометров СПГ в 2020 году, сообщил глава OMV Райнер Зеле.

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Зеле сообщил, что по этому документу OMV получит больше 1 млрд кубометров СПГ с поставкой на СПГ-терминал в Роттердаме в 2020 году.

Отмечается, что соглашение заключено на один год с возможностью продления.

«Я в прошлые годы узнал, что трубопроводный газ Газпрома очень конкурентоспособный. Но с сегодняшним подписанием я узнал, что СПГ из России более конкурентоспособен по сравнению с другими источниками», – добавил Зеле.

Сообщается также, что OMV заплатит за долю Газпрома в ачимовских блоках Уренгойского месторождения 905 млн евро.

Зеле также сообщил, что стороны планирует закрыть сделку до конца 2019 года после одобрения российских регуляторов.

Ачимовские участки Уренгойского НГКМ – наиболее перспективные залежи конденсатосодержащего газа. Запасы ачимовских залежей только на территории деятельности ООО «Газпром добыча Уренгой» превышают 1 трлн кубометров газа и 400 млн тонн конденсата по категории С1.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.

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