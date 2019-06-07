Захарова: Соболь – это животное

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оставила на своей странице в социальной сети комментарий, который подписчики связали со скандалом вокруг журналистки Любовь Соболь и госпитализацией беременной Маргариты Симоньян.

«Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить», – написала Захарова в Facebook.

Интернет-пользователи считают, что пост связан со скандалом с участием журналистки Любовь Соболь, после встречи с которой беременная Симоньян попала в больницу. «А точнее, соболь – млекопитающее семейства куньих. А теперь попробуйте поспорить!)) Крепкого здоровья Маргарите Симоньян. А в таком интересным хорошем положении очень крепкого здоровья и положительных эмоций Маргарите!:)» – пишет, в частности, Татиана Макова.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент с участием Соболь.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев раскритиковал Соболь за низость и подлость.