Associated Press назвало встречу Путина с информагентствами экстраординарной

Президент Associated Press Гари Пруитт оценил встречу главы российского государства Владимира Путина с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.

Пруитт назвал встречу «экстраординарной», подтвердив, что можно было «задавать вопросы на любые темы», передает ТАСС.

По его словам, российский лидер «производил впечатление раскрепощенного, уверенного в себе и информированного человека». Путин «разбирался во всех сферах», о которых шла речь. Это произвело на Пруитта самое сильно впечатление на встрече.

Напомним, встреча президента России с главами ведущих информагентств прошла на полях ПМЭФ в шестой раз.