Полиция Японии захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков

Правоохранительные органы Японии захватили крупнейшую в истории страны партию синтетических наркотиков общим весом 800 кг, сообщило Киодо.

Наркотики были обнаружены на судне, которое было задержано в море у полуострова Идзу в центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю, передает ТАСС.

По ценам «черного рынка» партия синтетических наркотиков оценивается в 48 млрд иен (свыше 444,4 млн долларов), считают японские следственные органы.

Полиция полагает, что груз был доставлен из Гонконга. В настоящее время следствие устанавливает связи между поставщиками и объединениями японских якудза, которые, как предполагается, выступили заказчиками.

В связи с инцидентом арестованы семь человек, включая граждан Китая.

Напомним, в конце мая впервые в истории правоприменительной практики России к пожизненному лишению свободы приговорили главу международного наркокартеля, причастного к контрабанде почти 700 кг героина.