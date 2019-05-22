Впервые в России к пожизненно приговорили главу международного наркокартеля

Впервые в истории правоприменительной практики России к пожизненному лишению свободы приговорили главу международного наркокартеля, причастного к контрабанде почти 700 кг героина.

«Впервые в России вступил в силу приговор о наказании в виде пожизненного лишения свободы для организатора международного преступного сообщества, ранее судимого на территории страны за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк ТАСС.

Так, Верховный суд оставил без изменения приговор Московского областного суда по уголовному делу организатора международного преступного сообщества Шерали Табарова, а также руководителей и активных участников криминальной организации, которые обвинялись в контрабанде и сбыте героина в особо крупных размерах.

Ранее Мособлсуд приговорил 14 руководителей и участников наркокартеля к срокам лишения свободы от шести до 23 лет, а организатора – к пожизненному лишению свободы.

Волк отметила, что полицейские расследовали дело Табарова около четырех лет. Участники преступного сообщества поставляли партии героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через другие страны Средней Азии в Россию.

«В результате кропотливой работы следователями и оперативными сотрудниками была выявлена сложная схема деятельности преступного сообщества. Фигуранты были изобличены в совершении 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 696 кг героина», – уточнила Волк.

Ранее сообщалось, что бывшего бойца роты спецназначения МВД Украины «Торнадо» приговорили к пожизненному заключению.