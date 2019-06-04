Курс доллара снизился к рублю

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 65,32 рубля.

Курс евро вырос на 13 копейки – до 73,6 рубля, передает ТАСС.

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