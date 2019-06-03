Пострадавший в конфликте с погибшим спецназовцем ГРУ рассказал свою версию событий

Один из пострадавших в конфликте в подмосковной деревне Путилково, в ходе которого погиб спецназовец Никита Белянкин, рассказал свою версию произошедшего.

«В баре не было конфликта, была толпа. Мы с другом шли, сам особо не понимаю, нас развели по разные стороны, эта толпа нас растащила, потом слышал выстрелы, и парень там какой-то мимо проходил с девушкой, его порезали. Моего друга тоже порезали, он вроде ничего. Мы не были в баре, мы шли, к дому заворачивали. Я не понимаю ситуации», – рассказал пострадавший каналу РЕН-ТВ.

Он добавил, что в ходе драки отделался ушибами, но его друг сейчас находится в больнице с ножевым ранением.

Друг погибшего Белянкина Иван Шуханов сообщил, что подруга спецназовца пыталась его спасти.

«Никита умер у нее на руках. У них были отношения. Она пыталась ему реанимировать сердце, прямой массаж делала ему. Я представляю, как ей тяжело. Мне тяжело со всей этой ситуацией, а ей в 10 раз тяжелее. Но она не участвовала непосредственно в драке, она стояла и смотрела на происходящее», – рассказал Шуханов.

Напомним, в поселке Путилково Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить избиение его ударили ножом. Белянкин скончался, мужчина, которого он попытался защитить, находится в реанимации.