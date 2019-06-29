На заводе в Казахстане избили иностранцев из-за неприличного фото с девушкой

На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошла массовая драка из-за фотографии с местной девушкой, опубликованной приезжим из Ливии. Жители республики посчитали непристойным и оскорбительным и вступились за сотрудницу компании.

Видео беспорядков появилось на YouTube.

Причиной для побоища послужила фотография, на которой ливиец держит рацию, причем антенна направлена в сторону лица девушки, которая стоит на заднем плане. На снимке создается впечатление, будто антенна касается ее губ.

Местные мужчины сочли снимок, опубликованный сначала в мессенджере Whatsapp, провокационным и непристойным и напали на иностранного гражданина.

Сообщается, что толпа избивала ливийца около забора, ему наносили удары руками и ногами. По информации СМИ, пострадали несколько иностранных рабочих.

Руководство компании вывезло иностранцев на автобусах с места происшествия. При этом толпа забросала автобусы камнями.

«На строительной площадке произошел межличностный конфликт между рабочими, в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы. Полиция на месте, и территория оцеплена», – передает «Sputnik Казахстан» сообщение завода 3GI в Тенгизе.

Первый вице-министр энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов в срочном порядке вылетел в Атырау из-за беспорядков на заводе. Кроме того, туда отправились прокурор и глава департамента полиции.

В МВД Казахстана сообщают, что инцидент на стройплощадке находится под контролем, ситуацию удалось стабилизировать. По факту хулиганства начато досудебное расследование, с участниками беспорядков провели профилактическую беседу.