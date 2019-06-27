Иран запросил экономического «перемирия»

Иран считает возможным продолжение переговоров с США после «перемирия» в экономической войне, об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя иранских властей.

Первым шагом в налаживании отношений должно быть разрешение Вашингтоном экспорта Ираном нефти и получения прибыли с этих продаж, сказал представитель иранских властей, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против Ирана «не являются альтернативой войне, они и есть война».

24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции – это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.