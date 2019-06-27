Сервис оценки риска по стилю вождения создают в России

В России в 2021 году появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

В «Автонете» сообщили, что «сервис предназначен для отнесения автомобиля и его собственника к соответствующей группе риска», передает РИА «Новости».

Так пояснили, что «для оценки качества вождения используются данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС».

Сервис должен начать работу в 2021 году «с момента ввода в эксплуатацию платформы «Автодата», он будет «одним из первых в применении».

Сервис будет собирать статистику о событиях с участием автомобиля (ДТП, нарушения ПДД, вызовы техпомощи или спасательных служб), а также аналитические данные о качестве вождения с бортовых телематических устройств автомобиля по идентификационным данным (VIN или госномер).

Представитель рабочей группы «Автонет» Ярослав Федосеев отметил, что у каждого автомобилиста свой стиль вождения, однако существуют те, «которые предпочитают ехать 79 км/ч при разрешенной скорости в 60», и «пока таких большинство».

«Сервис позволит классифицировать все типы водителей и передавать данные о вождении страховым компаниям для индивидуального расчета стоимости полиса ОСАГО и каско», – добавил он.

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