В России решили добиться нулевой смертности на дорогах

МВД России будет добиваться нулевой смертности на дорогах к 2030 году, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

Колокольцев заявил, что МВД продолжает «активную работу» по снижению смертности на дорогах в 3,5 раза к 2024 году и выходу на нулевой уровень смертности к 2030 году, передает ТАСС.

Он добавил, что такие показатели отсутствуют даже в Европе с ее «качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан».

В данный момент рассматривается соответствующая программа до 2030 года. Отмечается, что за период реализации двух федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в ДТП сократилось почти в два раза, но ситуация на дорогах пока остается достаточно сложной.

Ранее в ходе Госсовета президент России Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, а также потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер.