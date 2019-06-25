Глава КЧР назначил сенатора на место Арашукова

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что назначил сенатором вместо Рауфа Арашукова сенатором Крыма Казанокова.

«Подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально- экономических задач Карачаево-Черкесской республики», – сообщил Темрезов в своем Instagram.

Казаноков был членом Совета Федерации с февраля по сентябрь 2016 года, он является депутатом парламента республики пятого созыва.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.