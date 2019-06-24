Телеканал Порошенко полностью показал российский телесюжет о любви крымчан к РФ

В передаче «Рандеву» на принадлежащем Петру Порошенко украинском «Пятом канале» целиком показали сюжет «России 24» о праздновании в Крыму пятой годовщины воссоединения с Россией. Гостем студии в этот момент был лидер запрещенного в России «меджлиса крымско-татарского народа*» Рефат Чубаров.

Ведущая программы Янина Соколова предложила ему затронуть тему не геополитики, а тему людей, которые живут там пять лет. Она целиком показала Чубарову сюжет о праздновании годовщины крымской весны. Чубаров все это время смотрел сюжет, не меняясь в лице.

«Что с этими людьми? Пять лет – это много, они уже испробовали «русский мир», – заметила Соколова.

«Я тут такой глобальной проблемы не вижу», – заявил Чубаров и вспомнил Советский Союз, когда люди шли на парады и «говорили в камеры то, что было нужно говорить».

Видео передачи, вышедшей в субботу, доступно на YouTube.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как в феврале 2014 года «меджлис» Чубарова готовил масштабное кровопролитие в Крыму. Чубаров же был и одним из идеологов блокады Крыма.