Крым предупредили о надвигающемся шторме

В Крыму в связи с надвигающимися сильными ливнями и шквальным ветром объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что до конца дня в понедельник, 24 июня, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, передает РИА «Новости».

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Спасатели призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.

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