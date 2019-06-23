Экс-президент Чехии решил судиться с назвавшим его «российским агентом» политиком

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус намерен обратиться в полицию или суд с требованием наказать главу депутатской фракции оппозиционной правой партии ТОП 09 и экс-министра финансов Мирослава Калоусека, который назвал его «российским агентом».

Негодование Калоусека было вызвано статьей Клауса, в которой экс-президент написал, что его раздражают большие международные фирмы, «реализующие мультикультурализм на практике». Клаус признался, что видит в этом «намерение космополитов стереть границы между государствами и народами», передает РИА «Новости».

Бывший лидер Чехии также сообщил о том, что выступил недавно перед американскими слушателями с лекцией о России и заявил им, что Запад должен уважать Россию такой, какая она есть, и не пытаться самоуверенными заявлениями извне ее переделать.

В ответ на это Калоусек написал в Facebook, что в молодости он «глотал» выступления и книги Вацлава Клауса и верил ему (...), что «на рынке рабочей силы каждый купит самое выгодное для себя», а теперь же слышит от экс-президента, «что речь идет не о рынке, но о «вредоносном мультикультурализме».

«Сейчас я не сомневаюсь, что Вацлав Клаус был и есть российский агент, снова активизированный после 2010 года», – заявил политик.

Клаус сообщил в эфире ТV Prima, что юристы рекомендуют ему или обратиться в суд с требованием заставить Калоусека извиниться и выплатить штраф, или в полицию за лживое обвинение.

Он добавил, что в данный момент «взвешивает» решение, и указал: данные правовые действия сделать необходимо, чтобы «другие сумасшедшие личности политической сцены» в будущем воздерживались от подобных заявлений.

В свою очередь Калоусек сказал журналистам, что не отказывается от своих слов: «Я высказал то, в чем не сомневаюсь. Если он (Клаус) предпримет правовые действия, то это его дело. Я не верю, что у него есть шансы на успех».

Отметим, что ТОП 09, в отличие от большинства политических партий Чехии, является однозначно проевропейской.

Ранее Клаус критиковал действия Праги против России, а также называл Украину главной проблемой мира.