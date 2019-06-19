Вацлава Клауса сочли «российским агентом»

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус был и остается «российским агентом», заявил экс-министр финансов Чехии Мирослав Калоусек, возглавляющий депутатскую фракцию правой партии ТОП 09.

Недовольство Калоусека вызвала статья Клауса с критикой мультикультурализма, передает РИА «Новости».

Кроме того, Клаус сообщил, что во время выступления в США призвал уважать Россию такой, какая она есть.

Калоусек заявил, что в молодости «глотал выступления и книги», в которых Клаус утверждал, что «на рынке рабочей силы каждый купит самое выгодное для себя». Калоусек заявил, что «верил ему (и верит до сих пор)». Теперь же, по словам Калоусека, выясняется, что «речь идет не о рынке, но о «вредоносном мультикультурализме».

Он выразил уверенность в том, что «Клаус был и есть российский агент, снова активизированный после 2010 года».

ТОП 09, в отличие от большинства политических партий Чехии, является однозначно проевропейской.

Напомним, Клаус критиковал действия Праги против России, а также называл Украину главной проблемой мира.