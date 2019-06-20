СК проверит тюменское село после жалобы на отсутствие водопровода

После обращения жительницы тюменского села Каскара на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, пожаловавшейся на отсутствие водопровода в селе, региональное следственное управление СК организовало проверку.

Жительница поселка Каскара Мария Кузнецова Тюменского района области сообщила, что в населенном пункте нет водопровода, а местные власти не принимают никаких мер для решения проблемы.

Она отметила, что жители вынуждены покупать воду в бутылках и закупаться ей в других населенных пунктах.

«Следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

После проверки СК примет процессуальное решение, говорится в сообщении.

Прямая линия с президентом проходит в четверг, в ходе нее глава государства отвечает на вопросы россиян.