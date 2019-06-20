РЖД объяснили ситуацию с ж/д переходом на Урале, на который пожаловались Путину

Станция «Тамерлан», жители которой пожаловались президенту Владимиру Путину, имеет оборудованный пешеходный переход напротив вокзала, но РЖД готовы встретиться с представителями области и муниципалитета для обсуждения возможных вариантов организации еще одного перехода, сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД сообщили, что «для безопасного пересечения гражданами железнодорожных путей на станции «Тамерлан» в 2017 году оборудован пешеходный переход, расположенный напротив вокзала». Также «дополнительно на станции работают речевые информаторы, сообщающие о приближающемся поезде», передает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно существующим нормативным документам Минтранса, пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчетной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 человек в час.

«На станции «Тамерлан» интенсивность движения – порядка 60 поездов в сутки», – сообщили в РЖД.

Действующее законодательство относит строительство новых пешеходных переходов через существующие железнодорожные линии к сфере ответственности субъектов России и муниципалитетов.

«Учитывая высокую социальную значимость вопроса, ОАО «РЖД» готово встретиться с представителями области и муниципалитета и обсудить возможные варианты организации дополнительного пешеходного перехода на станции «Тамерлан», – добавили в пресс-службе.

Также там предоставили фотографии с существующим переходом. На них переход сфотографирован с разных ракурсов.

Тем временем начальник отдела по связям с общественностью администрации Варненского района Диана Назарова заявила, что власти не могут самостоятельно возвести переход через железнодорожные пути на станции «Тамерлан» из-за принадлежности территории РЖД.

По ее словам, если власти решат строить переход на территории РЖД, они могут быть привлечены к ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств.

Кроме того, Уральская транспортная прокуратура направила в суд иск к РЖД и администрации Варненского района Челябинской области с требованием оборудовать переход через железнодорожные пути на станции «Тамерлан».

В среду и.о. главы ведомства Сергей Забелов провел заседание межведомственной рабочей группы, на котором обсуждались условия прохода жителей села Варна через железнодорожные пути.

По итогам совещания «подготовлено и направлено в суд исковое заявление к ОАО «РЖД» и администрации муниципалитета с требованиями об оборудовании на станции инженерного сооружения, обеспечивающего безопасные условия прохода граждан через железнодорожные пути».

Устранение нарушений находится на контроле в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее жители села Варна в Челябинской области направили на прямую линию с Путиным видеообращение, в котором рассказали, что село разделено на две части железной дорогой, но не оборудованной переходом, из-за чего людям приходится перебираться на другую сторону села под поездами.

По заявлению граждан Уральское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прямая линия с президентом проходит в четверг, он ответит на вопросы россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства при необходимости будет выходить на связь с чиновниками в прямом эфир.