На ВДНХ начался пожар

Возгорание произошло в реконструируемом павильоне «Рыболовство» на ВДНХ в Москве, площадь пожара пока уточняется, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Происходит возгорание складированной продукции на цокольном этаже четырехэтажного павильона «Рыболовство», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, здание сейчас на реконструкции.

Позже в главке МЧС по Москве сообщили, что возгорание произошло по адресу проспект Мира, дом 119, строение 38 в 11.54.

Очаг пожара найден, возгорание локализовано в 12.37.

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