Выбежавшая на поле в финале ЛЧ подруга русского пранкера объяснила свой поступок

Американская модель Кинси Волански, которая является подругой русского блогера из США Виталия Здоровецкого, рассказала, зачем выбежала на поле во время финала футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в Мадриде.

«Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», – заявила она, добавив, что поможет почувствовать, что он по-настоящему живет. Об этом она написала в своем Instagram.

Также она опубликовала два видео – на одном она выбегает на поле. На втором – ее ведут в наручниках в подтрибунном помещении. Видео, судя по всему, снимал Здоровецкий, который кричал в это время, что это его девушка.

Напомним, во время финального матча футбольной Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде на поле выбежала полуголая американская актриса и модель Кинси Волански.

В финале Лиги чемпионов победу одержал «Ливерпуль», обыграв соперников со счетом 2:0.