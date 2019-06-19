Росстат зафиксировал увеличение активности в сельскохозяйственном секторе

Росстат зафиксировал увеличение активности в сельском хозяйстве, в июне 2019 года площади зерновых, зернобобовых и некоторых других культур оказались больше аналогичного показателя в прошлом году.

К первому июня зерновыми и зернобобовыми, включая рожь, пшеницу и кукурузу, оказалось засеяно на 11,2% больше, чем в 2018 году, это следует из опубликованного на сайте ведомства исследования.

Выросли посевы подсолнечника (на 6,8%) и сахарной свеклы (1,7%, на 1 июня засеяно 1 млн 125 тыс. гектаров), отмечает Росстат.

Меньше процента потеряли площади под овощи, что в ведомстве связывают с уменьшением активности населения, владельцев приусадебных участков и личных хозяйств, а также дачников.

Площади озимых и яровых в сельхозорганизациях составили 28,9 млн гектаров, что на 6% больше, чем в 2018 году.