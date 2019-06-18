В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения

В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы (в Правилах дорожного движения). Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» – сказал Горовой, передает ТАСС.

При этом замминистра не стал уточнять, что именно нужно изменить в ПДД.

Горовой отметил, что МВД нужно участвовать в реформе Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), концепцию которой опубликовало правительство.

«КоАП будет иметь перед собой две основные задачи: оптимизацию работы для подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защиту интересов всех участников административного делопроизводства», – сказал Горовой.

Правительство опубликовало 30-страничную концепцию нового КоАП, разделенную на семь разделов. В ней описывается порядок и процедуры внесения изменений в законодательные акты об административных правонарушениях, разграничиваются федеральные и региональные полномочия.

Ранее стало известно, что ГИБДД намерена ужесточить контроль за автошколами, в первую очередь запретить обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.