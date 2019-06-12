Симоньян дала совет американскому посольству

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала американскому посольству избегать публичных формулировок в снисходительно-поучительном тоне.

«Если вы реально хотите кому-то помочь, то, пожалуйста, не выражайте этому человеку публичную поддержку. Никогда. Особенно следует избегать формулировок «мы ждем...», «Россия должна...» и вот этого всего в вашем привычном снисходительно-поучительном тоне», – написала Симоньян в Telegram.

По ее словам, если такие высказывания нужны только для отчета – «на здоровье». Однако если подобные формулировки используют, чтобы «помочь» – «то просто закройте рот», заключила главный редактор.

Ранее Симоньян выразила мнение, что самым страшным в Уголовном кодексе является вариативность наказаний, и призвала скорректировать УК.