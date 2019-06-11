Названа причина смерти участника «Голоса»

Прославившийся в шоу «Голос» певец Алексей Сафиулин умер от сердечного приступа, сообщили в семье музыканта.

«Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелеты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину. Диагноз – внезапная смерть от сердечного приступа», – рассказали в семье Сафиулина, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что артист скончался в ночь на 9 июня в собственной ванной.

Певец учился на вокальном отделении ГИТИСа, он принимал участие в российских и международных вокальных конкурсах. После окончания вуза играл на разных сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Он семь лет выступал на сцене Мариинского театра и работал в Московской филармонии.

Сафиулин стал широко известен публике после выступления в 2017 году на сцене шоу «Голос», где он исполнил песню «Прощай, радость».