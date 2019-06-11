Участник шоу «Голос» найден мертвым в ванной

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин был найден мертвым в ванной в своей квартире в Москве, пишут СМИ.

Сафиулин умер в ночь на 9 июня, сообщает StarHit, издание со ссылкой на близких утверждает, что артист якобы уснул в ванной и утонул.

Прощание с певцом пройдет в четверг, 13 июня. Церемония состоится в 10.30 мск в храме Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Сафиулин семь лет выступал в Мариинском театре, до этого он работал в Московской филармонии. В 2017 году он прославился в шоу «Голос» исполнением русской народной песни «Прощай, радость».

Певец учился на вокальном отделении ГИТИСа, не раз участвовал в российских и международных конкурсах, после вуза играл на разных сценах Москвы и Санкт-Петербурга.

Сафиулин также известен озвучкой героев в сериале «Ханна Монтана», мультфильме «Вверх» и саундтреком для картины «ДухLess».