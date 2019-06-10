Автомобилистам хотят дать право обжаловать штрафы онлайн

«Система обжалования требует упрощения, и перехода на цифровой формат», – заявил газете ВЗГЛЯД первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Так он прокомментировал инициативу упрощения процесса обжалования штрафов ГИБДД, одним из авторов которой он является.

Лысаков пояснил, что суть законопроекта заключается в возможности автомобилистов оспорить штрафы и судебные решения по административным делам в режиме онлайн. Если остальные виды судопроизводства подразумевают электронное обжалование, то административное судопроизводство, по словам Лысакова, оказалось им обделено.

«Чтобы упростить такой вид обжалований и предлагается воспользоваться электронным инструментарием. Законопроект крайне актуален потому, что чем больше камер, тем больше штрафов. На сегодняшний день количество штрафов перевалило уже за 100 млн», – пояснил собеседник.

Депутат отметил, что автомобилистам очень часто приходится сталкиваться с ошибками системы и техническими недоразумениями.

«Например, автовладельцу приходит «письмо счастья» – копия постановления штрафа, но он видит в нем перепутанную букву или цифру номера, а возможно и вообще другую модель машины. При ручной отбраковке присутствует человеческий фактор – глаз замыливается, и людям приходят сообщения, не имеющие к ним отношения», – рассказал депутат.

Сегодня, чтобы отменить такое постановление, необходимо обратиться в Прокуратуру, прокуратура должна изучить этот вопрос, выписать предписание, отправить его в подразделение ГАИ и только на основании предписания, должностное лицо сможет закрыть делопроизводство, отметил Лысаков. «Получается длинная, длительная, бумажная цепочка, а сообщить по «электронке», что машина не ваша, и штраф вы оплачивать не будете, сегодня вы не можете», – пояснил собеседник.

В случае принятия закона, возможность обжалования позволит сэкономить время и нервы, пообещал Лысаков. «Система обжалования требует упрощения, и перехода на цифровой формат, иначе мы нагреем социальный котел. Много ошибок, много накладок. Людей это злит, а это неправильно и с правовой и с политической точки зрения», – заключил собеседник.