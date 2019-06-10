Стало известно количество перешедших в ПЦУ приходов

Всего 4% от общего числа православных приходов на Украине присоединились к так называемой православной церкви Украины (ПЦУ), об этом сообщают СМИ.

Всего в ПЦУ из канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешло 520 приходов в стране, передает УНН со ссылкой на данные карты переходов из ПЦУ в УПЦ.

Последний переход состоялся 8 мая, к ПЦУ присоединилась религиозная община и священнослужитель в поселке Новомихайловка Донецкой области. Больше месяца ни один приходской храм не присоединялся к ПЦУ, уточняет издание.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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