Вице-премьер Украины заявил, что правительство не уйдет в отставку

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что кабмин будет работать в прежнем составе, пока существует коалиция в Верховной раде.

«В правительстве есть абсолютное понимание, что пока есть коалиция в парламенте, и мы назначены парламентом, то это практически прямая обязанность правительства сегодня – выполнять те обязанности, которые выполняем», – сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Также он отметил, что на старте парламентской кампании важно сохранить стабильность в государстве. В частности, речь идет как о внешних обязательствах Киева, так и обеспечении соцзащиты украинцев.

Зубко напомнил, что президент имеет право подать в парламент свои кандидатуры, а парламент имеет право согласиться или нет.

По его мнению, дискуссия о возможных изменениях в составе кабмина должна происходить уже между новоизбранным президентом и тем правительством, которое сегодня работает.

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Напомним, новоизбранный президент может повлиять только на назначения нового министра иностранных дел и обороны.

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