Жители Севастополя обеспокоились нашествием бабочек

Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) не зафиксировало большого количества бабочек на улицах города, на которое пожаловались местные жители.

В ведомстве отмечают, что от жителей Севастополя пока не поступали обращения, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Отмечается, что активность бабочек может быть связана с периодом развития и размножения (с весны по осень). Также это можно связать с резким потеплением после затяжной весны в этом году.

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Непривычно большое количество бабочек горожане заметили на прошлой неделе. Для жителей и приезжих это стало приятным сюрпризом, многие с радостью фотографируют насекомых. В Севприроднадзоре отметили, что это бабочки-крапивницы.

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