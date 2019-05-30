Лавров выразил обеспокоенность планами размещения ПРО США в Японии

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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
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О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...
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            Лавров выразил обеспокоенность планами размещения ПРО США в Японии

            30 мая 2019, 14:25

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Москва обеспокоена тем, что в Японии собираются разместить американскую ПРО, это угрожает безопасности России, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел и обороны двух стран в Токио.

            «Мы подтвердили свою озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов на японской территории», – передает его слова РИА «Новости».

            Лавров также сообщил, что обсудил с японскими коллегами укрепление военного союза между Японией и США.

            В конце января Госдеп США одобрил возможную продажу Японии двух комплектов системы ПРО Aegis стоимостью 2,15 млрд долларов.

            Министр также прокомментировал озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах. Лавров заметил, что российские ВС работают на своей территории.

            Перед этим глава японского МИД Таро Коно заявил, что усиление военного присутствия России на Южных Курилах неприемлемо.

            «Как сказал министр Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южнокурильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права», – заявил в свою очередь Лавров.

            Коно отметил также, что Япония надеется продолжить диалог с Россией в области безопасности, передает ТАСС.

            «Стороны продолжат обсуждение сотрудничества по борьбе с нетрадиционными угрозами, а также в области ядерного разоружения и нераспространения», – сказал он.

            Подытоживая переговоры России и Японии в формате «2+2», Лавров заявил, что они были откровенными.

            «Переговоры были откровенными, мы не обходили острые вопросы, но стремились выстраивать дискуссию конструктивно, и нам это удалось», – сказал Лавров.

            Также в четверг министры обороны России и Японии договорились о совместных учениях.

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