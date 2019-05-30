Лавров выразил обеспокоенность планами размещения ПРО США в Японии

Москва обеспокоена тем, что в Японии собираются разместить американскую ПРО, это угрожает безопасности России, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел и обороны двух стран в Токио.

«Мы подтвердили свою озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов на японской территории», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров также сообщил, что обсудил с японскими коллегами укрепление военного союза между Японией и США.

В конце января Госдеп США одобрил возможную продажу Японии двух комплектов системы ПРО Aegis стоимостью 2,15 млрд долларов.

Министр также прокомментировал озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах. Лавров заметил, что российские ВС работают на своей территории.

Перед этим глава японского МИД Таро Коно заявил, что усиление военного присутствия России на Южных Курилах неприемлемо.

«Как сказал министр Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южнокурильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права», – заявил в свою очередь Лавров.

Коно отметил также, что Япония надеется продолжить диалог с Россией в области безопасности, передает ТАСС.

«Стороны продолжат обсуждение сотрудничества по борьбе с нетрадиционными угрозами, а также в области ядерного разоружения и нераспространения», – сказал он.

Подытоживая переговоры России и Японии в формате «2+2», Лавров заявил, что они были откровенными.

«Переговоры были откровенными, мы не обходили острые вопросы, но стремились выстраивать дискуссию конструктивно, и нам это удалось», – сказал Лавров.

Также в четверг министры обороны России и Японии договорились о совместных учениях.

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