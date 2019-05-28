Команда Зеленского решила искать молодые кадры

Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», с помощью которого планируется найти талантливых специалистов для реформирования страны.

«Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT», – отмечается в сообщении на странице команды Facebook.

Отмечается, что абсолютно каждый гражданин Украины может присоединиться к проекту. Главной целью проекта является «объединение квалифицированных специалистов и инновации, обеспечение положительных изменений в стране и ее комплексное социально- экономическое и культурное развитие».

«Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора», – поясняет команда главы государства.

Lift – это сайт, который состоит из четырех разделов. В них можно: предложить вакансию, предложить свои услуги как специалиста, предложить свою идею или презентовать свой проект.

Создатели проекта подчеркивают, что платформа поможет найти вакансию для специалистов и работать на изменение страны.

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