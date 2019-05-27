Россия запланировала наблюдательный полет над США

Российский самолет Ту-154М ЛК-1 совершит наблюдательный полет над США, сообщил глава российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет будет осуществлен в период с 28 мая по 3 июня в соответствии с Договором по открытому небу. Максимальная дальность – 4,9 тыс. км. Самолет с российскими инспекторами на борту взлетит с аэродрома Райт-Паттерсон, пишет «Красная звезда».

В период с 27 по 31 мая запланирован наблюдательный полет над Эстонией, передает РИА «Новости».

А с 27 мая по 1 июня ожидается полет канадского самолета наблюдения C-130J над территорией России и Белоруссии. В инспекции примут участие представители Канады, Великобритании и Чехии.

Напомним, в марте и апреле Россия также провела наблюдательные полеты над США.