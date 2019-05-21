Меняйло поинтересовался у главы Хакасии, зачем ему 17 советников

Полпред президента Сергей Меняйло провел совещание в Хакасии, во время которого призвал оптимизировать расходы на аппарат правительства республики; в частности, он поинтересовался, зачем главе республики Валентину Коновалову пять помощников и 12 советников.

По его словам, местные власти не знают, как выйти из экономического кризиса и погасить долги перед энергетиками. Однако у главы республики Валентина Коновалова пять помощников и 12 советников, которые состоят на оплачиваемых должностях государственной службы. По словам Меняйло, такого нет ни в одном субъекте Федерации, сообщает РЕН-ТВ.

«18 человек в представительстве в Москве, это много, очень много. Зачем нужны 17 советников, получающих большую зарплату?» – удивился Меняйло.

«Стоит урезать также ваши так называемые инициативные выплаты, вы не можете понять, как вам гасить долги перед энергетиками, никто не смог ответить мне на этот вопрос, между тем расходы на содержание ЖКХ у вас составляют 1,2%, а на содержание аппарата правительства заложено 4,5%», – заявил полпред.

Он добавил, что большие средства тратятся и на СМИ, на которые заложено 0,4% бюджета.

«У вас более 350 журналистов работает, по моим данным. Нужно срочно сократить расходы в этой части, я считаю, нужна оптимизация! Посмотрите, сколько средств вы сможете перенаправить на погашение долга по ЖКХ, что сами сможете изыскать, а потом уже обращайтесь за финансовой помощью к федеральной власти, а я поспособствую», – сказал Меняйло.

Замглавы Хакасии Богдан Павленко попытался возразить полдпреду – якобы у Коновалова всего два советника, а тех, кого упомянул Меняйло, глава региона даже не видел. Он предложил переименовать должности 17 человек, чем вызвал всеобщий смех.

В итоге Меняйло не получил ответов на кадровые вопросы и отправил главу Хакасии Коновалова и его заместителя по кадрам Павленко заниматься сокращениями аппарата и расходов на пиар.

«Выход есть. Решения можно найти. Только для этого нужно желание», – сказал Меняйло.

26 апреля сообщалось, что Сергей Меняйло резко раскритиковал главу Хакасии.