Зеленский разочаровал Кадырова

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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...

Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
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            Зеленский разочаровал Кадырова

               20 мая 2019, 18:44
            Фото: Саид Царнаев/ТАСС
            Текст: Абдулла Шакиров

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            Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что был вынужден разочароваться в президенте Украины Владимире Зеленском после его заявлений о присоединении Крыма, сделанного во время инаугурации.

            «Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!», – написал Кадыров в Telegram.

            Как отметил глава Чечни, Зеленский при вступлении в должность пообещал украинцам «больше, Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам». По мнению Кадырова, заявления украинского президента характерны предвыборным обещаниям, «в ходе которых говорят о чём угодно». Чеченский лидер подчеркнул, что президент, как правило, «воздерживается от фантастических слов, в реальность которых, в первую очередь, сам и не верит». Кадыров посоветовал Зеленскому учить историю и навсегда забыть о возвращении Крыма под контроль Киева.

            «Что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд», – заявил Кадыров

            Он также предположил, что речь Зеленского для инаугурации прошла редактуру за океаном, в противном случае, президент не стал бы делать подобные заявления.

            «Лучше не глазеть в сторону «друзей» на том краю океана, а подумать о том, как жить в мире и согласии с соседями», – отметил глава Чечни.

            «Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе России. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!», – добавил он.

            Во время инаугурации Зеленский сообщил о планах Киева присоединить Крым к его стране. В Кремле на слова украинского президента ответили, что Крым является российским регионом и вопроса о его принадлежности не существует.

            В понедельник Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады принес присягу украинскому народу, после чего глава конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.


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