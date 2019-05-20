Зеленский разочаровал Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что был вынужден разочароваться в президенте Украины Владимире Зеленском после его заявлений о присоединении Крыма, сделанного во время инаугурации.

«Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!», – написал Кадыров в Telegram.

Как отметил глава Чечни, Зеленский при вступлении в должность пообещал украинцам «больше, Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам». По мнению Кадырова, заявления украинского президента характерны предвыборным обещаниям, «в ходе которых говорят о чём угодно». Чеченский лидер подчеркнул, что президент, как правило, «воздерживается от фантастических слов, в реальность которых, в первую очередь, сам и не верит». Кадыров посоветовал Зеленскому учить историю и навсегда забыть о возвращении Крыма под контроль Киева.

«Что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд», – заявил Кадыров

Он также предположил, что речь Зеленского для инаугурации прошла редактуру за океаном, в противном случае, президент не стал бы делать подобные заявления.

«Лучше не глазеть в сторону «друзей» на том краю океана, а подумать о том, как жить в мире и согласии с соседями», – отметил глава Чечни.

«Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе России. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!», – добавил он.

Во время инаугурации Зеленский сообщил о планах Киева присоединить Крым к его стране. В Кремле на слова украинского президента ответили, что Крым является российским регионом и вопроса о его принадлежности не существует.

В понедельник Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады принес присягу украинскому народу, после чего глава конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.