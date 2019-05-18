ВИЧ-диссиденты атаковали мобильную лабораторию в Новосибирске

В Новосибирске активистки попытались помешать работе тест-мобиля, предлагающего бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ, сообщают местные СМИ.

Напавшие женщины представились Народным советом Новосибирска, они оскорбляли медицинский персонал и людей, явившихся на тестирование, заявляли что ВИЧ не существует, передает «Тайга.Инфо».

По их мнению, медицинские работники делали заборы крови, чтобы отобрать у граждан органы.

Очевидец происшествия сообщил изданию, что женщины были настроены агрессивно, снимали очередь на видео. Одна из активисток попыталась прорваться внутрь мобиля.

Медики позвонили в мэрию, после чего там вызвали полицию, которая пообещала принять меры. После этого тестирование продолжилось.