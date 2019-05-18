Украинских фальшивомонетчиков поймали в Грузии

Два гражданина Украины 25 и 30 лет задержаны в Тбилиси в связи с реализацией фальшивых купюр, им грозит от 4 до 10 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает МВД Грузии, в обменном пункте валюты в Тбилиси они пытались сбыть две фальшивые купюры номиналом в 500 евро каждая.

При обыске у украинцев изъято 12 аналогичных купюр, которые они намеревались реализовать в Грузии.