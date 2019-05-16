Участие в конкурсе IT-специалистов примут более 66 тыс. человек

Заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв» подали 66,5 тыс. ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Всероссийский конкурс для специалистов в цифровой сфере «Цифровой прорыв» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Заявочная кампания конкурса проходила с 3 апреля по 15 мая.

«Мы получили 66 тыс. 474 заявки. Это говорит о востребованности конкурса «Цифровой прорыв» у целевой аудитории – талантливых и амбициозных специалистов IT-сферы. Впереди у конкурсантов два важных этапа – онлайн-тестирование и региональные соревнования, преодолев которые, сильнейшие команды смогут побороться за призы в финале конкурса осенью этого года. Желаем успехов всем участникам при прохождении конкурсных испытаний», – приводит пресс-служба слова гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Как уточнили в пресс-службе организации, больше всего заявок поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, передает РИА «Новости».

«Наибольший приток заявок на конкурс пришелся на последние две недели заявочной кампании. Стоит отметить, что в связи с многочисленными просьбами со стороны регионов нам пришлось продлить этап регистрации на три дня. Отборочное онлайн-тестирование стартует уже сегодня», – отметил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Участие в онлайн-тестировании – обязательное условие прохождения в региональный этап конкурса. Оно будет проводиться в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где команды участников за 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов.

По итогам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере пятисот тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».