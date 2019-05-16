Крупный пожар произошел на складе с цистернами с бензином в Ленобласти

Площадь пожара на складе с горюче-смазочными материалами в Ленинградской области составила 12 тыс. кв. м, сообщил главк МЧС по региону.

Пожар произошел в Свердловском городском поселении Всеволожского района. На складе находятся цистерны с бензином, передает ТАСС.

Огонь охватил также хозпостройки и строительные вагончики, передает РИА «Новости».

Борьбу с огнем ведут 101 человек и 40 единиц техники.

Жителям поселка рекомендовано не покидать дома.

В 03.51 пожар был ликвидирован.