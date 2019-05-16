Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США почти на 800 млн долларов, следует из данных американского минфина.

Вложения снижены с 14,507 млрд до 13,716 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Китай и Япония остаются главными держателями американского долга. Объем китайских вложений в гособлигации США равен 1,120 трлн долларов, японских – 1,08 трлн долларов.

У Великобритании, которая занимает по данному показателю третье место, вложения значительно ниже – 317 млрд долларов.

Россия больше не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия прекращает вкладывать в американскую экономику.

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