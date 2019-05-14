В Кремле разъяснили планы Путина осмотреть новое оружие перед встрече с Помпео

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки увидеть некие сигналы для США в том, что перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео российский лидер Владимир Путин будет осматривать новое вооружение, являются «теорией заговора».

«Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в год, и цель этого – развивать ВПК, а не посылать сигналы», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

«Не нужно строить здесь теории заговора», – подчеркнул Песков.

Он отметил, что совещание Путина по оборонной тематике было запланировано задолго до того, как в графике «появилось небольшое окно, позволяющее принять госсекретаря США».

Песков также отметил, что российский президент во время переговоров с Помпео в Сочи может обсудить возможность саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака.

«Может быть, пока не знаю», – сказал он в ответ на вопрос, может ли быть поднята такая тема на переговорах

Также пресс-секретарь не стал отвечать прямо на вопрос, будет ли российская сторона предлагать такое мероприятие, и напомнил, что последние похожие переговоры отменил американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, Песков раскрыл некоторые темы, которые предстоит обсудить политикам.

«Очевидно, что это вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики. Это и горячие региональные точки – Иран, Сирия, Венесуэла, а также денуклеаризация Корейского полуострова и другие возможные вопросы», – сказал он.

Песков уточнил, что встреча Путина и Помпео пройдет после переговоров американского госсекретаря с главой МИД Лавровым вечером в Сочи.

«Президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые проинформируют президента о результатах своих обсуждений в Сочи», – заключил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Помпео едет к президенту России Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне.