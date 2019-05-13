Врио главы Забайкалья обсудил с артистами масштабную реконструкцию краевого драмтеатра

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов обсудил с коллективом Забайкальского краевого драматического театра и строителями масштабную реконструкцию здания в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на сумму 1,1 млрд рублей.

Сейчас подрядчики ведут демонтажные работы старых театральных конструкций, оборудования и механики сцены, готовят площадки для начала строительных работ. По словам министра территориального развития Забайкальского края Виктора Паздникова, при обновлении фасада планируется построить ростральные колонны и фронтон, малый репетиционный зал на 100 мест, заменят звуковое и световое оборудование, вентиляцию и системы пожаротушения, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

«Будут смонтированы материалы для акустической отделки и реконструкция сценической части театра. Кроме того, техническим заданием предусмотрена замена кресел в зрительном зале. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Временно коллектив драматического театра будет базироваться на площадках других культурных учреждений региона», – сказал Виктор Паздников.

Художественный руководитель Забайкальского краевого драматического театра Николай Гадомский рассказал главе Забайкальского края, что артисты настроены позитивно и активно готовятся к переезду. Николай Гадомский обратился к руководителю региона с просьбой содействия в вопросе гастрольной работы театра, а также закрепления за труппой автотранспорта.

Александр Осипов поставил задачу перед руководителями профильных министерств проработать данный вопрос.

«Составьте четкий график гастрольных выездов. Важно также создать общественный совет для контроля за качеством ремонтных работ в театре. В состав такого совета включите экспертов в сфере строительства, акустического оборудования и так далее, общественников. Реконструкция должна быть проведена на высоком уровне», – подчеркнул глава края.

Здание краевого драматического театра было введено в эксплуатацию в 1970 году. За 45 лет эксплуатации здания в нем ни разу не проводился капитальный ремонт сценического оборудования. На данный момент сценическое оборудование, покрытие сцен, круг, машинерия, штанкетное устройство, осветительная аппаратура, радиосистема имеют стопроцентный износ.

Учитывая, что в Чите нет театра оперы и балета, музыкального театра, стационарного цирка, театра юного зрителя, Забайкальский краевой драматический театр выполняет важную социокультурную функцию для жителей Забайкальского края.

Развитие сферы культуры – один из приоритетов в Забайкальском крае.По плану социального развития Центров экономического роста Забайкальского края на культуру будет выделено 417,8 миллиона рублей.

За счет этих средств до 2021 года будет реализовано строительство шести Домов культуры – в селах Цаган-Челутай Могойтуйского района, Смоленка Читинского района, Линево Озеро Хилокского района, Нерчинский завод, Ушарбай Могойтуйского района, поселке Новая Чара Каларского района. Средства программы предусматривают капитальный ремонт Домов культуры в поселке Приисковый Нерчинского района, городе Балее и селе Гунэе Агинского района, а также разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания театра национальных культур «Забайкальские узоры».

В целях реализации национального проекта «Культура» в регион будет направлено 174 млн рублей. Это позволит оснастить 15 образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, построить 6 и реконструировать 11 сельских клубов. Будут приобретены 10 автоклубов и оснащено 12 кинозалов. Проект предполагает создание инновационного центра культуры и модернизацию театр кукол, а также создание пяти виртуальных концертных залов.