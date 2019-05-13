Минюст Грузии оплатит заключенным удаление татуировок

Минюст Грузии в рамках шестимесячной программы ресоциализации выделит более 48 тыс. лари (18 тыс. долларов) на удаление татуировок бывшим заключенным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявила министр юстиции Теа Цулукиани, этой суммы хватит на удаление татуировок 60 отбывшим срок и отбывающим наказание несовершеннолетним.

Договор об удалении татуировок Минюст заключил с благотворительным гуманитарным центром «Апхазети» («Абхазия»).

Теа Цулукиани призвала заключенных не делать татуировки, так как затем их удаление является сложным и дорогостоящим процессом.

Аналогичная программа действует в Грузии шесть лет, за это время тату вывели на деньги государства 123 бывших заключенных.