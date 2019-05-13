США передумали модернизировать МБР наземного базирования Minuteman III

Вместо модернизации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Пентагон решил потратить средства на строительство стены на границе с Мексикой, сообщила The Washington Post.

Издание напоминает, что в руководстве ВВС США неоднократно заявляли о необходимости модернизации Minuteman III в связи с ее устареванием. Однако, вопреки этому, Пентагон переводит часть выделенных на усовершенствование МБР средств, так как план модернизации центра управления МБР «немного задерживается», передает ТАСС.

Ведомство также сокращает финансирование программы самолетов ДРЛО с мощными радиолокаторами, которые дают возможность проводить дальнее обнаружение и сопровождение целей.

В документе отмечается, что разработка техники «немного задерживается», что позволяет сократить бюджет программы. Пентагон также перенаправляет деньги, изначально предназначавшиеся для «космических испытаний» с участием Управления перспективных исследовательских программ Минобороны США, отмечается в документе.

Кроме того, продолжает издание, оборонное ведомство для возведения ограждения использует средства, которые должны были пойти на финансирование операций в Афганистане.

В документе не указано, сколько именно денег из каждой программы было перераспределено. Кроме 1,5 млрд долларов, о которых стало известно изданию, Пентагон выделяет на строительство стены еще примерно 4,6 млрд долларов по статье расходов строительство военных объектов.

Эти действия правительства США вызвали недовольство демократов в Конгрессе. Однако в Пентагоне считают, что перевод средств не окажет негативного влияния на боеготовность.

Напомним, в марте стало известно, что США планируют заменить МБР Minuteman III на перспективные МБР наземного базирования Ground Based Strategic Deterrent, которые сейчас разрабатываются. По планам Пентагона, это произойдет к 2036 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД