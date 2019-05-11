Умер режиссер Николай Тарханов

Режиссер, оператор и фотограф Николай Тарханов ушел из жизни в возрасте 52 лет, сообщил певец Аркадий Стародубцев.

«Большое горе, скончался Николай Тарханов», – написал он в Facebook.

Причину смерти режиссера пока не называли.

Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Учился во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.

Режиссер работал над фильмами «Три круга войны», «Уроки Жизни», «Поколение» и «Без неба».

В 2001 году Тарханов стал членом Союза фотохудожников России.